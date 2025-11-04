Por primera vez se transmitirá en vivo: Así podrás ver la Gira Teletón 2025 desde tu hogar

04 nov. 2025 - 15:19 hrs.

Una inédita iniciativa permitirá que la Gira Teletón 2025 llegue este año a todos los hogares del país. La tradicional caravana solidaria —que recorre distintas ciudades antes del evento central para invitar a sumarse a las "27 horas de amor"— será transmitida en vivo por primera vez.

El recorrido se desarrollará en dos etapas: del 4 al 8 de noviembre por la zona norte y del 18 al 22 por la zona sur, pasando por diez ciudades, desde Arica hasta Castro. Cada parada contará con espectáculos gratuitos, música en vivo y la presencia de los carismáticos embajadores de la campaña.

Así podrás ver la Gira Teletón 2025 desde tu hogar

Esta nueva versión tendrá la particularidad de que podrá seguirse a través de Zapping, que transmitirá en su aplicación exclusiva cada jornada mediante el nuevo Teletón Channel (Canal 6), un espacio especialmente creado para vivir la antesala de la cruzada solidaria más importante del país.

La aplicación de Zapping está disponible para Smart TV, smartphones, tablets y computadores, y permitirá acceder al Teletón Channel sin costo adicional en todos los planes. En este espacio se podrá disfrutar de entrevistas, cápsulas digitales, cobertura minuto a minuto de la gira y contenido exclusivo.

Grandes artistas participarán en la Gira Teletón

Este año, la gira contará con la participación de destacados artistas como Polimá Westcoast, Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu, Emilia Dides, Saiko, La Combo Tortuga, Gino Mella, Zúmbale Primo, Paula Rivas, Fran Maira, Inti Illimani, Franco "El Gorila", Sigrid Alegría, entre muchos otros.

Además, la Gira Teletón 2025 contará con presentaciones especiales para toda la familia, con shows de Pulentos, Sinergia Kids y El Mundo de Christell, reafirmando el compromiso de la cruzada con la inclusión, la música y el entretenimiento para todas las edades.

Gira Teletón/Instagram

Entre los rostros de televisión que este año asumirán el rol de embajadores y animadores en las distintas ciudades destacan Millaray Viera (Iquique), Juan Pablo Queraltó (Antofagasta y Temuco), Daniel Fuenzalida (Ovalle y Valdivia), Angélica Castro (Concepción), Rafael Araneda (Curicó), , Martín Cárcamo (Arica y Castro), Rodrigo Sepúlveda y María Luisa Godoy (Iquique).

A ellos se sumarán reconocidos creadores de contenido como Oliver Börner, Eskarcita, Julitroz e iCata, quienes compartirán en redes sociales el detrás de cámaras, anécdotas y momentos destacados de las paradas de la gira.

