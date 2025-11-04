Yoni de "Señores Papis" saca aplausos con entretenido video que recuerda escena con Zabaleta: Así de grande está

04 nov. 2025 - 10:37 hrs.

La teleserie "Señores Papis" es una de las más recordadas de Mega por sus entrañables personajes. Uno de ellos es Yoni, interpretado por Diego Guerrero, quien se ganó el corazón de los televidentes.

El pequeño actor tuvo icónicas escenas con Jorge Zabaleta, quien en la historia interpretaba a su papá. Ahora, si bien está alejado de la TV, sigue demostrando que tiene talento con un video que se viralizó en las últimas horas.

El video viral de Yoni de "Señores Papis"

En su cuenta de Instagram con 22 mil seguidores, Guerrero, que actualmente tiene 15 años, suele publicar contenido relacionado con el deporte, puesto que se dedica al fútbol.

Justamente en un video futbolístico, el joven hizo alusión a una escena entre él y Zabaleta en que el actor le decía: "Hasta cuándo, hue...", desatando su molestia.

En ese momento, Guerrero respondía tiernamente: "Me dijiste un garabato", a lo que Zabaleta respondía: "Hue... no te he dicho ningún garabato. Oye, que eres sensible".

El registro tiene más de mil "Me Gusta" en TikTok, mientras que en Instagram acumula más de 3 mil. A ello se suman los cientos de comentarios de usuarios que se emocionaron con su aparición: "Es tan tierno Yoni", "cómo has crecido" y "qué manera de crecer", fueron parte de los mensajes.

La escena original

Todo sobre Famosos chilenos