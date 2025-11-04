Juan José Gurruchaga reaparece en redes sociales visibilizando delicada enfermedad de su hijo de 11 años

04 nov. 2025 - 09:09 hrs.

El actor y animador Juan José Gurruchaga reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores. En un video publicado en el marco del Día Mundial del Síndrome de Lennox-Gastaut, el intérprete reveló que su hijo de once años, Juan, vive con esta compleja forma de epilepsia.

En el registro, compartido el pasado 1 de noviembre, Gurruchaga habla directamente a cámara, describiendo el proceso que su familia ha atravesado desde que su hijo, Juan Cruz, fue diagnosticado hace casi cuatro años.

"Un proceso complejo"

“¿Cómo les va? Buen día, soy J.J. Gurruchaga, y en este Día Mundial del Síndrome Lennox-Gastaut le quiero contar que mi hijo Juan Cruz, de once años, vive con esta condición. Ya son casi cuatro años desde el diagnóstico y ha sido un proceso muy complejo para toda nuestra familia”, comenzó diciendo.

Luego, el actor explicó que esta forma de epilepsia es “de difícil manejo, con muchas crisis permanentes, a pesar de todos los medicamentos que él toma”. En ese sentido, destacó la fortaleza con que su familia ha enfrentado la situación, asegurando que “al igual que muchas otras familias con seres queridos con epilepsia, en este caso híper refractaria, seguimos en pie, buscando siempre cómo disminuir y controlar las crisis y mejorar, especialmente su calidad de vida”.

Al final del video, el actor cerró diciendo: “En este día quiero enviar un abrazo cariñoso, porque frente a la dificultad de la medicina, que muchas veces no logra estabilizar las crisis, el amor creo que es lo más importante y nunca le falta. Les mando un gran abrazo”.

El mensaje de Gurruchaga generó una ola de comentarios y reacciones de solidaridad en redes sociales, con numerosos usuarios que valoraron su decisión de visibilizar esta enfermedad poco conocida, pero que afecta a miles de niños y familias.

