Pastelito actualiza estado de salud de Tachuela Chico tras sufrir infarto: "Con fe y unas ganas de vivir increíbles"

Hace una semana se dio a conocer el complejo estado de salud que atraviesa el artista circense Agustín Maluenda Quezada, más conocido como "Tachuela Chico", quien sufrió un infarto cuando se encontraba en Italia.

Al llegar a Chile fue hospitalizado en riesgo vital y, si bien el pasado jueves debía ser sometido a una operación, esta tuvo que suspenderse, en vista de los malos resultados que arrojaron sus exámenes médicos.

En las últimas horas, su hijo, Agustín Maluenda Ríos, conocido como "Pastelito", actualizó el estado de salud de su padre. En su cuenta de Instagram, adjuntó una fotografía en la que se ve a su progenitor siendo monitoreado con equipos médicos y vistiendo una bata.

Instagram de Pastelito

¿Qué dijo "Pastelito" por la salud de su padre "Tachuela Chico"?

En la publicación, Pastelito señaló que el domingo "fui a ver a mi papito y está súper bien gracias a Dios, avanzando para su cirugía. Gracias Señor, gracias Padre Celestial por permitir tener a mi papá con una fe y unas ganas de vivir increíbles".

"No sabes cuando te amo papito, gracias porque tú nos das ánimo, energía y mucho amor. Muy pronto estarás en casa y tu salud estará al 100 y volverás a estar en tu pista con tu público que tanto amas, vamos muy bien papito", agregó en el mensaje.

Para finalizar, el artista circense dio las "gracias a todos los que me llenan de mensajes, de amor, de cariño, gracias por sus oraciones y energías positivas. Agradecemos toda la familia a todo un país, los amigos, familia y personalidades internacionales del circo que están al pendiente de mi papito, a todos muchas gracias".