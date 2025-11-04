El dramático cambio físico de Tony Spina tras pasar más de 50 días en una isla remota: "Este no soy yo"

04 nov. 2025 - 11:23 hrs.

A sus 36 años, Tony Spina, quien ganó popularidad en Chile gracias a su participación en los realities de Mega "¿Volverías con tu ex?" y "Doble Tentación", sigue vinculado al mundo televisivo, aunque esta vez en un formato mucho más extremo.

El italiano fue uno de los participantes de "Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie", un programa que reúne a diversas figuras conocidas en una isla remota, donde deben sobrevivir con recursos mínimos y superar desafíos físicos y emocionales para mantenerse en competencia.

El dramático cambio físico de Tony Spina tras pasar más de 50 días en una isla remota

El jueves pasado, esta intensa experiencia llegó a su fin. Tras 56 días de supervivencia en condiciones meteorológicas extremas, Tony Spina obtuvo el cuarto lugar de la competencia y emprendió su regreso a la realidad, aunque con un notorio cambio físico.

Tony Spina antes y después de participar en Supervivientes/Telecinco

En las redes sociales del programa se compartió el impactante antes y después del ex de Oriana Marzoli, donde se aprecia la notoria pérdida de peso, así como la reducción de masa muscular y los daños en la piel y el cabello producto de la exposición constante al sol.

También se difundió un clip en el que los finalistas se ven por primera vez al espejo antes de abandonar la isla. Cuando llegó el turno de Tony, el influencer apenas pudo reconocerse: "¿Quién es? Este no soy yo, es otro. Parezco un nórdico, el pelo... El pelo no está tan mal", manifestó sorprendido.

Este martes, Tony compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que, a pocos días de regresar a España, luce mucho más recuperado. Cabe recordar que el exchico reality protagonizó un emotivo momento en Supervivientes, donde se casó simbólicamente con su pareja, Marta Peñate.

