Muere a los 29 años la influencer Kaelin Bradshaw: Documentó su experiencia con un cáncer poco común

La influencer estadounidense Kaelin Bradshaw falleció el lunes 27 de octubre, a tan solo un año de que le detectaran un cáncer muy poco común: el colangiocarcinoma, que afecta a los conductos biliares, en etapa cuatro.

Su esposo, Austin, confirmó la noticia mediante un emotivo video publicado en la cuenta de TikTok de Kaelin. Allí relató que ella murió sosteniendo su mano, rodeada del cariño de su familia y sin sufrir dolor. "No estaba sola, ni lo estuvo nunca durante todo este proceso", afirmó.

Austin también destacó la fortaleza con la que su esposa enfrentó la enfermedad: "Nos prometió a mí y a nuestra familia que iba a luchar y que nunca se rendiría. Cumplió su promesa, pero desafortunadamente, su enfermedad progresó más allá de la capacidad de su cuerpo para seguir luchando".

Kaelin, de 29 años, compartió públicamente su diagnóstico a través de una campaña en GoFundMe y de sus redes sociales, donde relató que los primeros síntomas aparecieron en octubre de 2024 y que la enfermedad avanzó con rapidez.

Aunque el colangiocarcinoma suele presentarse en personas mayores de 50 años, en su caso surgió siendo muy joven, lo que hizo su tratamiento aún más complejo.

El pasado 11 de octubre, Kaelin compartió los resultados de una resonancia magnética que evidenciaba el crecimiento de un tumor en su hígado. Poco después, fue trasladada a una habitación de cuidados paliativos. Allí explicó que ya no calificaba para la quimioterapia, pues su cuerpo necesitaba recuperarse.

Durante sus últimas semanas, Kaelin continuó documentando su proceso y pidió apoyo económico para su esposo. "Él se quedó conmigo cada noche en el hospital y vendió su camioneta y su barco para ayudar con mis gastos", enfatizó, llamando a sus seguidores a realizar donaciones.

Su historia conmovió profundamente a miles de internautas. En su mensaje final, publicado el 16 de octubre, agradeció las muestras de cariño y dejó un mensaje de esperanza: "Gracias por acompañarme en los días más oscuros", expresó, recordando que su mayor lección fue "tomar las cosas un día a la vez".

@kaebradshaww My husband has been by my side since day one—he's stayed with me every single night I’ve been in the hospital and somehow managed to juggle two jobs on top of that. He even sold his truck and boat just to help ease the financial pressure on both of us. I really want to take some of that stress off his shoulders so he can focus on just being here with me. We're also hoping to take a trip together as soon as I get the green light to start my next treatment, and we’d love to be financially ready when that time comes. This wasn’t an easy decision, but after a lot of thought, I’ve set up a GoFundMe to help us with whatever the future brings. If you’re not in a place to donate, I completely understand—just sharing the link means so much to us. Thank you all for the love and support you’ve already shown. It truly means the world https://gofund.me/27ff9a8d7 ♬ original sound - Kae

