Es instructora de yoga y armó un centro turístico: Así luce la modelo argentina Mariana Marino que tuvo un romance con Alexis

La modelo argentina Mariana Marino, oriunda de Mendoza, se consolidó hace algunos años como un rostro conocido de la televisión chilena, gracias a su participación en concursos, programas de entretenimiento y realities, además de sus mediáticos romances.

Marino llegó a Chile en el verano de 2002 tras ganar el concurso playero Miss Reef 2002, triunfo que le abrió las puertas del espectáculo local. Sin embargo, su reconocimiento creció significativamente cuando se sumó al programa de humor "Morandé con Compañía", donde fue una de las "musas" del espacio.

El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 2012 con su participación en el reality "Mundos Opuestos", donde obtuvo gran exposición pública. Durante el encierro, protagonizó un triángulo amoroso que captó la atención de los medios, involucrando a Sebastián Roca y su expareja Agustín Pastorino.

Sebastián Roca

Ese mismo año, Mariana enfrentó una situación muy delicada: se filtró un video íntimo junto al bailarín Ronny "Dance" Munizaga. En ese entonces, Mariana estaba en una nueva relación con Pastorino y tuvo que lidiar con un intenso acoso mediático.

El romance con Alexis Sánchez

Más adelante, Mariana se involucró sentimentalmente con el futbolista Alexis Sánchez. Son pocos los detalles que se conocen de aquel romance, ya que la propia argentina quiso mantenerlo de forma privada en su momento.

Sin embargo, en 2021, Mariana se refirió a este tema en un programa de televisión, donde el entrevistador le consultó si los besos del "Niño Maravilla" habían sido los mejores de su vida. "En algún momento sí, pero después no… Ha habido mejores en mi vida", respondió ella.

Su presente

Alejada de la televisión de forma regular, Marino reside en Chile y ha enfocado su vida profesional en el bienestar, el deporte y el emprendimiento. En 2015 se certificó como instructora de pilates y ofrece entrenamientos transformacionales.

Eso no es todo, porque también se enfocó en los negocios. En Mendoza, su tierra natal, Mariana invirtió cerca de 250.000 dólares y creó "La Dominga", un centro turístico en honor a su abuela. El espacio cuenta con tres cabañas, piscina, salón de eventos y una casa dentro del terreno para actividades y alojamiento.

"El lugar es precioso, con cabañas muy bien equipadas y también un centro de eventos muy bonito. Tengo cerca las Termas, Potrerillos, el río y a 20 minutos el centro de Mendoza", detalló a Las Últimas Noticias (LUN) en agosto de este 2025.

Aunque vive en Santiago, revela cuáles son sus planes en Argentina: "Mi proyecto es pasar más tiempo en Mendoza, unos 15 días al mes, para realizar fines de semana de retiro", y así darle un agregado a su centro turístico, realizando diversos talleres relacionados con el wellnes.

Así luce Mariana Marino

