"Tenía como rollos": Viñuela revela por qué pensó en recurrir a un vientre de alquiler

José Miguel Viñuela tiene cuatro hijos fruto de su relación con Constanza Lira. Sin embargo, antes de conocerla su situación era más bien solitaria: estaba enfocado en su trabajo en televisión e incluso vivía solo.

Fue en esos años de soltero cuando consideró recurrir a un vientre de alquiler, sin pensar que al llegar a los 40 años nacería su primer hijo y más tarde tendría otros tres retoños con su actual pareja.

La revelación de José Miguel Viñuela

En el podcast "Domingo 7", el comunicador repasó parte de su vida cuando era más joven, señalando: "Fui soltero sin niño muchos años y un día me levanté un domingo, miré y dije 'esto no es lo que quiero en mi vida'. Tenía 37 o 38 años".

"No quiero más un domingo levantarme en la tarde, almorzando solo, dije, yo quiero tener una familia", recalcó.

Tras sus declaraciones, le preguntaron si pensó en un vientre de alquiler, a lo que contestó que "en algún minuto los pensé, quería tener hijos. Sentía que no iba a encontrar a la persona indicada, tenía como rollos, encontraba a una mujer y decía 'no, la mujer tiene que ser así'".

"Tuve 4 hijos entre los 40 y los 50 (años)"

No obstante, tiempo después conoció a Constanza Lira, quien quedó embarazada durante un viaje que hicieron juntos, lo que llevó a Viñuela a proponerle convivir para fortalecer la crianza de su primer hijo.

El animador recuperó el tiempo perdido, por así decirlo: "Tuve 4 hijos entre los 40 y los 50 (años)".

