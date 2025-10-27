"Falleció el fin de semana": Participante de Coliseo hace emotiva dedicatoria y se llena de aplausos con su rutina

27 oct. 2025 - 00:15 hrs.

Un emotivo momento se registró en el más reciente capítulo del exitoso programa de Mega, Coliseo, tras la aplaudida rutina de uno de sus participantes. Se trata de Cifán García, quien dedicó su triunfal audición a un familiar que partió tan solo días antes.

"Le quiero dedicar esta rutina a mi primo José, que falleció el fin de semana", expresó notoriamente emocionado el comediante luego de recibir el voto favorable de los cuatro miembros del jurado.

La exitosa rutina de Cifán García

El espectáculo de García se basó principalmente en el humor blanco, con varias referencias a su vida personal y sobrepeso. "Así como me ven, guatón y todo, participo en club deportivo... Como tesorero, sí", fue uno de los chistes que desató carcajadas en Coliseo.

Dentro de su rutina, además, el participante recurrió a algunas anécdotas con las que conquistó al público y jurado. "El otro día mi esposa me dijo '¿me acompañas? Vamos caminando'. '¿Cuánto es?'. '10 cuadras', me dijo. 10 cuadras pa' mí es caleta y empecé a buscar el Hipoglós por la casa. Van mis amigos a la casa y me preguntan '¿por qué tanto Hipoglós?'... Por los tatuajes les dije", lanzó.

Luego de recibir el respaldo de los cuatro miembros del jurado para avanzar a la siguiente etapa, García recurrió a sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño del público. "He recibido muchos mensajes, todavía no termino de responder a todos", escribió el humorista en su cuenta de Instagram.

Coliseo, bajo la conducción de María José Quintanilla y con Myriam Hernández, Álvaro Salas, Pamela Leiva y Jorge Alis como jueces, tiene el objetivo de encontrar un comediante para Viña 2026. El exitoso programa de Mega es transmitido todos los sábados a las 22:30 horas.

Todo sobre Famosos chilenos