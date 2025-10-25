Luto en el cine y la televisión estadounidense: Muere June Lockhart, la inolvidable madre de "Perdidos en el Espacio"

25 oct. 2025 - 18:58 hrs.

El cine y la televisión de Estados Unidos se despiden de una de sus figuras más queridas. La actriz June Lockhart, recordada por su papel como la doctora Maureen Robinson en la serie Perdidos en el Espacio y como la señora Chadwick en The New Lassie, falleció a los 100 años por causas naturales.

Según informó la revista People, la intérprete murió el jueves 23 de octubre a las 21:20 horas en Santa Mónica, California, acompañada por su hija June Elizabeth y su nieta Christianna, quienes estuvieron a su lado en el momento de su fallecimiento. La familia comunicó que el funeral será privado y pidió que, en lugar de flores, quienes deseen rendir homenaje a la artista realicen donaciones a The Actors Fund, ProPublica o International Hearing Dog, Inc.

La trayectoria de June Lockhart

Nacida en Nueva York el 25 de junio de 1925, June Lockhart creció en una familia de actores: sus padres, Gene y Kathleen Lockhart, también dedicaron su vida al teatro y al cine. Debutó en los escenarios con apenas ocho años, en una producción de Peter Ibbetson en la Ópera Metropolitana, y cinco años más tarde participó en su primera película, Un cuento de Navidad, interpretando a la hija de los Cratchit junto a sus propios padres.

Durante su extensa trayectoria, Lockhart trabajó en más de 100 producciones televisivas y cinematográficas. Fue parte de clásicos como Encuéntrame en San Luis y La Loba de Londres, y más tarde brilló en series que marcaron época, entre ellas Perdidos en el Espacio y The New Lassie. También tuvo participaciones en Beverly Hills 90210, Full House y Grey’s Anatomy.

Su talento fue reconocido con dos nominaciones a los Premios Emmy y un Premio Tony en 1948, a los 23 años, por su interpretación en la obra Por amor o dinero. Tras su éxito en Broadway, regresó a la televisión, medio en el que consolidó su carrera durante las décadas siguientes.

En 1965, Lockhart alcanzó fama mundial al interpretar a Maureen Robinson en Perdidos en el Espacio. En una entrevista con NPR, recordó cómo la serie inspiró a toda una generación. “Aquella actuación inspiró al público a convertirse en científicos”, comentó. Por su influencia en la cultura popular, la NASA le otorgó la Medalla al Logro Público Excepcional. Con su característico sentido del humor, la actriz bromeó alguna vez: “Hice Lassie durante seis años, y nunca nadie se me acercó y me dijo: ‘Me dieron ganas de ser granjera’”.

Lockhart se casó a los 26 años con John F. Maloney, con quien tuvo dos hijas, Anne y June Elizabeth. Tras su divorcio, continuó trabajando activamente en televisión y teatro. Su legado fue inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde tiene dos estrellas: una por su trabajo en cine y otra por su aporte a la televisión.

