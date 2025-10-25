¿Los reconoces? Así lucen Malcolm y sus hermanos en el regreso de la icónica serie de TV

25 oct. 2025 - 08:31 hrs.

La icónica serie de comedia "Malcolm in the Middle", protagonizada por Frankie Muniz (Malcolm) y Bryan Cranston (Hal), se prepara para volver a las pantallas a fines de 2025.

El regreso será en forma de miniserie de cuatro capítulos que contará con parte del elenco original, con el fin de celebrar el 25° aniversario de la producción. Una de las ausencias más notables es la de Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey, y que decidió dar un paso al costado al estar alejado de la TV.

Así lucen Malcolm y sus hermanos ficticios para la miniserie

Si bien hasta ahora no se había revelado ningún adelanto de lo que será este proyecto, esta semana el propio Frankie Muniz se encargó de publicar una imagen con dos de sus hermanos ficticios.

En la fotografía, el actor aparece acompañado de Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis), quienes, obviamente, ya están bastante cambiados.

A Muniz ya lo hemos visto últimamente, por lo que su apariencia no nos resulta extraña. Sin embargo, Berfield luce casi irreconocible en la foto, mostrando un aspecto más formal, por así decirlo, lejos de verse como lo recordamos en la serie. Por último, Masterson impactó con una barba muy bien cuidada.

I was told not to post this yet, but then I remembered the theme song. I'm just too excited for y'all to see the new episodes and I miss my brothers. pic.twitter.com/LT2aXgsAOK — Frankie Muniz (@frankiemuniz) October 23, 2025

¿Cuándo se estrena la miniserie de "Malcolm in the Middle"?

"Malcolm in the Middle" será estrenada en diciembre de este año en Disney+. La historia giraría en torno al 40° aniversario de bodas de Hal y Lois (Jane Kaczmarek).

Todo sobre Famosos