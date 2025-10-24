"Me puedo demorar un mes": Pablo Mackenna reconoce problemas para pagar pensión alimenticia
- Por Diego Alonzo
Pablo Mackenna ha estado envuelto en varias polémicas y una de ellas tiene que ver específicamente con el pago de la pensión de alimentos, tema por el que se le recriminó públicamente hace un tiempo.
En un adelanto del programa "Podemos Hablar", el presentador de televisión abordó esta situación y descartó ser un "papito corazón", como se les dice a quienes no están al día con el dinero, aunque señaló que sí le ha costado pagar.
¿Qué dijo Pablo Mackenna?
En el programa, Mackenna dijo que "a mí me cargan los papitos corazón y cuando veo los otros que aparecen, encuentro que no tengo nada que ver con ellos".
"El papito corazón es un papito sin corazón, eso es básicamente lo que está denotando, es una persona que abandona, que tiene prioridades distintas", manifestó.
Mackenna reclamó: "Me da rabia que la gente piense así de mí porque estoy con mi hija todos los días, comparto siempre con ella, pero asumo que me ha costado pagar, me puedo demorar un mes, pacté mucha plata en un principio, pero me ha costado".
Por último, abordó los problemas con su adicción al alcohol, remarcando que "estoy más viejo, ya me he pegado hartos condoros, he tomado pésimas decisiones, es un tema que tengo súper atento, pero es una manera de escapar también".
