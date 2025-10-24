La feroz indirecta de Pancha Merino a tres meses de su separación con Andrea Marocchino

24 oct. 2025 - 21:31 hrs.

Uno de los quiebres más sorpresivos de 2025 fue, sin duda, el de Francisca Merino y Andrea Marocchino. La pareja, que tras siete años juntos había anunciado su compromiso en mayo pasado, decidió poner fin a su relación en medio de rumores de una posible infidelidad del empresario.

La panelista de televisión no ha ocultado cuánto le afectó la separación. En agosto pasado, Pancha declaró a Revista Velvet: "He llorado mucho, más que nunca, pocas veces he llorado tanto. Lo quería y lo quiero, obviamente".

La feroz indirecta de Pancha Merino

De todas formas, mostró una actitud resiliente para afrontar la situación, especialmente porque Andrea habría cambiado por completo su manera de ser hacia el final de la relación. "Yo me enamoré de un hombre y el 20 de julio fue otra persona la que se fue. Ese no era mi Andrea. Y no volvió nunca más".

En esa ocasión, aseguró que no volvería a referirse a su expareja. Sin embargo, eso no le impidió, poco más de tres meses después de que se hiciera pública la noticia de la ruptura, compartir una profunda reflexión en su cuenta de Instagram.

Este viernes, la mediática comunicadora compartió una fotografía disfrutando de la playa durante sus recientes vacaciones a Brasil y, en la descripción, expresó lo que para ella representa el amor: "El amor es paz en el corazón".

En la misma línea, agregó que "cuando el amor es verdadero, ya sea hacia alguien, hacia la vida o hacia uno mismo, deja de generar ansiedad o lucha, y se convierte en calma, en hogar interior", dejando entrever que ahora prioriza la paz emocional, posiblemente haciendo alusión a su relación con Marocchino ya no era saludable.

