Ejerce como profesora y vive en el norte de Chile: Así luce en la actualidad Leticia Zamorano

Aunque nunca se coronó como ganadora, Leticia Zamorano se convirtió en una de las participantes más memorables de "Rojo". Su carisma y talento como bailarina la hicieron destacar en el programa buscatalentos.

La joven ingresó al programa en 2003, en la segunda generación, donde también participaron otros bailarines insignes de la competencia como Raúl Peralta, Claudio Puebla, con quien tuvo una relación, y Paulina López.

Zamorano fue parte del "Team" durante varias temporadas hasta su fin, y siempre destacó por su simpatía y dedicación por la danza. Allí se hizo amiga con Maura Rivera, María Isabel Sobarzo, Daniela Castillo y Carolina Soto, con quienes tiene un lazo que se ha mantenido en el tiempo.

Su vida tras "Rojo"

Tras el final de Rojo, Leticia Zamorano continuó ligada a la danza con apariciones en programas como "Aquí se baila"y "Bailando por un sueño", donde se desempeñó como coach de la actriz y comediante Belén Mora. Sin embargo, con el tiempo, decidió alejarse de la televisión.

Luego, formó parte de importantes eventos que han recorrido Chile, como las obras teatrales de "Aladdino", "Peter Pan" y "Sirena", en las que participó tanto como coreógrafa como bailarina. Asimismo, con sus amigas antes mencionadas, hicieron por unas temporadas el musical "Corazón Rojo".

En una entrevista, en 2022, la bailarina habló sobre sus aspiraciones a nivel laboral: "Saqué un proyecto de danza llamado FAMS sobre empoderamiento femenino a través del movimiento. Y este último tiempo he estado mucho en el área de pedagogía, trabajo en un proyecto del Mineduc que integra las disciplinas artísticas en el currículum de los colegios”.

Actualmente, Leticia Zamorano reside en Iquique, en la Región de Tarapacá, donde ha compartido su pasión por la danza como profesora en una academia. Además, ha impartido talleres de baile dirigidos tanto a niños como a adultos.

En el ámbito sentimental, está felizmente emparejada con un hombre llamado Fabián, con quien ha recorrido diversas partes del mundo.

