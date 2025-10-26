A 16 años de su icónica audición: Susan Boyle luce irreconocible tras cambio de look

26 oct. 2025 - 10:30 hrs.

Una de las participantes más icónicas en la historia de los programas de talentos a nivel mundial es, sin lugar a dudas, la británica Susan Boyle, quien deslumbró a los jueces con su voz en la tercera temporada de Britain’s Got Talent, catapultándose de inmediato a la fama.

Al ver su desaliñada apariencia, los jueces se mostraron escépticos ante su presentación, pero Boyle sorprendió al público al cantar "I Dreamed a Dream" del musical "Los Miserables", mostrando una capacidad interpretativa impresionante que nadie esperaba debido a su timidez.

Susan Boyle en Britain's Got Talent

Susan Boyle luce irreconocible tras cambio de look

A más de quince años de su aparición en el estelar, la cantante sigue ligada a la música. Sin embargo, luce completamente diferente a aquel entonces. Así lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram, donde recientemente mostró su nuevo look.

La mujer de 64 años compartió un carrusel de fotografías de su participación en Pride Britain Awards. "¡Qué noche tan maravillosa! (…) Fue un honor celebrar a tantas personas realmente inspiradoras. Todos se veían absolutamente fabulosos", escribió en el post.

En las imágenes, Susan aparece posando en la alfombra roja del evento. Para la ocasión, eligió un vestido blanco marfil con estampado negro de ramas y hojas, que combinó con una estola de piel sintética negra, aportando un toque elegante y glamoroso.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su cambio de look: dejó atrás su melena oscura con ondas y optó por un corte bob con flequillo, completamente liso y en un tono rubio miel. En cuanto a los accesorios, optó por un delicado collar y pulsera de perlas.

El nuevo look de Susan Boyle/Instagram

En abril pasado, la cantante compartió nuevamente su icónica audición y aprovechó para hacer una emotiva reflexión sobre cómo cambió su vida. "Salí a ese escenario sin absolutamente nada, excepto mi sueño. Eso era todo lo que tenía en aquel entonces. Yo era una mujer desconocida de Escocia, y gracias a todos ustedes, soy conocida en todo el mundo. ¡Brindemos por siempre perseguir tus sueños!".

