Avance de "Los Casablanca": Miranda intentará que Raimundo no caiga en el juego de Iván

22 ag. 2025 - 13:06 hrs.

El capítulo del lunes 25 de agosto de "Los Casablanca", Miranda (Sigrid Alegría), dejará en claro ante Raimundo (Francisco Reyes), el gran temor que siente frente a que Iván (Francisco Melo), cuente el gran secreto de ella, ese que tanto ha guardado a lo largo de la teleserie.

Recordemos que Miranda comenzó a trabajar con Raimundo por expresa petición de Iván, quien en ese entonces era la pareja del personaje de Sigrid. Fue ella quien jugó en un comienzo contra la viña del patriarca Casablanca, envenenando, por ejemplo, una plantación llena de uvas, alterando la producción de toda una partida de vinos.

Una misteriosa caja que pone en jaque a Miranda

Genoveva (María Elena Duvauchelle) irrumpirá en la oficina de Raimundo, con una caja en su mano, cuyo remitente es Iván. Miranda, quien estaba dentro, de inmediato querrá controlar la situación con el objetivo de impedir que esta sea abierta.

"No, no, no. No la recibas. Corta el juego de una vez. Es que mira, cada vez que te relacionas con algo de tu hermano siempre sales trasquilado. Busca los peores momentos para darte las peores noticias. Corta el juego yasí todo se acaba", le dirá.

Miranda y Raimundo

En cuanto al resto de las historias, en el siguiente episodio también seremos testigos de la reconciliación entre Ivette (Lorena Bosch) y Ángel (Rodrigo Soto), quienes sellarán su nuevo comienzo con un romántico beso.

Y por otro lado, Iván (Francisco Melo), conversará con Alexandra (Mariana Di Girolamo), insistiendo en que ella debe terminar su relación con Tormento (Felipe Rojas), con el argumento de que nunca podrán vivir su romance como ellos desean.

