"Cafiche de mier...": Alexandra se fue con todo contra Juan Pablo en defensa de su hermana Martina en Los Casablanca

21 ag. 2025 - 04:30 hrs.

El capítulo emitido este miércoles 20 de agosto por Mega de la teleserie nocturna "Los Casablanca", estuvo marcado por el esperado y tenso encuentro que sostuvieron Juan Pablo (Jorge Arecheta) y Alexandra (Mariana di Girolamo).

Ambos, enemigos desde el día uno de la teleserie, tuvieron un encontrón en las oficinas de Iván (Francisco Melo), quien fue el que liberó la "bomba" contra Juan Pablo y Luciana (Vivianne Dietz), tras revelar que ambos tuvieron un romance en el pasado.

Una dura pelea

Justo cuando Juan Pablo se iba de la oficina de Iván, a quien le solicitó trabajo dentro de su viña, requerimiento que le fue denegado, quien hacía ingreso era nada más ni nada menos que Alexandra, quien al verlo quedó completamente impactada.

"¿Qué está haciendo este imbécil acá?", preguntó Alexandra, recibiendo como respuesta de Iván que su cuñado "vino a hablar conmigo". Esto no calmó al personaje de Di Girolamo, quien enfrentó a Juan Pablo en duros términos.

"¿Qué quiere hablar contigo? ¿Qué estás haciendo aquí, pedazo de mierda? No me calmo, qué está haciendo este saco de hue... aquí", dijo Alexandra, frente a Juan Pablo quien le contestó, "no es asunto tuyo".

Encuentro de Iván, Juan Pablo y Alexandra

"Por supuesto que es asunto mío, hue... por supuesto que es asunto mío", le respondió, dándole una certera cachetada al ya malogrado Juan Pablo, quien venía de una brutal golpiza de parte de Samuel (Francisco Reyes Cristi).

Tras este altercado, por el que tuvo que intervenir Iván reteniendo a su sobrina, Juan Pablo dejó la oficina y fiel a su desfachatez, se fue asegurando que seguía enamorado de Martina. "Cafiche de mier...", le contestó una exhaltada Alex.

Todo sobre Teleseries Mega