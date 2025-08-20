Avance de "Los Casablanca": Alexandra tendrá un violento encuentro con Juan Pablo

20 ag. 2025 - 13:29 hrs.

Imperdible se viene el capítulo de este miércoles 20 de agosto en "Los Casablanca", el cual estará marcado por el primer encontrón que tendrán Alexandra (Mariana di Girolamo) y su cuñado, Juan Pablo (Jorge Arecheta), en las dependencias del hotel de Iván (Francisco Melo).

De acuerdo al avance de escenas del episodio de esta noche, todo se da luego que Juan Pablo finalizara una conversación con Iván, cuyos detalles podremos conocer en el episodio.

Un tenso encontrón

Al ver a Juan Pablo en las inmediaciones, Alexandra inmediatamente perderá la cabeza y tratará a su cuñado de lo peor, puesto que no tolera todo el daño que le hizo a Martina (Octavia Bernasconi), su hermana menor.

"¿Qué está haciendo este imbécil acá? Qué estás haciendo acá pedazo de mier...", le dice Alexandra a Juan Pablo, siendo calmada por Iván quien trata de poner paños fríos a la situación que él mismo se encargó de ventilar a toda la familia.

Encuentro de Iván, Juan Pablo y Alexandra

En cuanto a la otra parte afectada por la revelación, Luciana (Vivianne Dietz), quien no pudo casarse con Samuel (Francisco Reyes Cristi), hará una visita a Iván y él la recibirá con duras palabras: "Lo que sí me sorprende es que una mujer como tú haya caído en las redes de Juan Pablo".

Cabe precisar que este capítulo ya se encuentra disponible de forma íntegra solo por Mega Go, plataforma de streaming en la que puedes ver los episodios de tus teleseries favoritas antes de que salgan en televisión.

