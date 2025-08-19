"Los Casablanca": Martina toma radical decisión que define el futuro de su matrimonio con Juan Pablo

19 ag. 2025 - 23:20 hrs.

En el capítulo de este martes 19 de agosto de "Los Casablanca", emitido por Mega, vimos cómo fue la llegada de Martina (Octavia Bernasconi) hasta la posta rural, en la cual fue atendida por Ivette (Lorena Bosch), quien rápidamente detectó que la joven estaba con signos de hipotermia.

Y es que Martina pasó casi 24 horas deambulando por las calles del campo, tras haber conocido que su marido, Juan Pablo (Jorge Arecheta), tuvo un romance con Luciana (Vivianne Dietz), quien estuvo a punto de convertirse en su cuñada de forma legal.

La decisión de Martina

Dentro de la posta, tras haber recibido atención médica, se le realizó una ecografía para ver el estado de su embarazo y, afortunadamente para ella, no perdió al bebé en gestación que espera de Juan Pablo.

Tras conocer esta noticia, quien llega a verla al recinto asistencial es su padre, Raimundo, quien se alegra enormemente de que tanto su hija como su futuro nieto están sanos y salvos, aunque le pide disculpas por haberle contado la verdad de Juan Pablo.

"Yo prefiero saber la verdad que vivir toda la vida en un engaño", dijo Martina a su padre, con el objetivo de que no se sintiera culpable por su actuar. Tras esto, le realiza una pregunta que deja en claro la decisión que tomará sobre su matrimonio.

"¿Tienes espacio en la casa para mí?", le consulta la joven a su padre, quien le contesta "por supuesto que sí. ¿Por qué preguntas eso?". Con esto, Martina deja en claro que no tiene intenciones de volver a vivir, al menos por ahora, con Juan Pablo.

