Avance de "Los Casablanca": El estado de Martina tras ser encontrada en delicado estado de salud

19 ag. 2025 - 12:55 hrs.

De alto impacto se viene el capítulo de este martes 19 de agosto de "Los Casablanca", teleserie de Mega que se encuentra en estos momentos en su recta final, con gran parte de los secretos de la trama revelados, y otros que están cerca de ser liberados.

Tras haber sido encontrada en un delicado estado de salud, Martina (Octavia Bernasconi), será llevada de inmediato a la posta rural, en la cual será atendida de inmediato por Ivette (Lorena Bosch), quien determina que fue afectada por un cuadro de hipotermia.

¿Se salva el embarazo?

Al mismo tiempo que le ponen una manta térmica para recuperarse de la hipotermia, Ivette de inmediato exige que se le haga una ecografía a Martina para verificar si su embarazo sigue en pie, a raíz de este complejo cuadro de salud que atravesó.

Por otro lado, Alexandra (Mariana di Girolamo), quien cabe destacar fue quien rescató a Martina de morir de frío en la carretera, llamará a Samuel (Francisco Reyes Cristi), para avisarle que fue encontrada su melliza y está en la posta.

Este llamado le caerá como anillo al dedo a Juan Pablo (Jorge Arecheta), quien en ese momento se encontraba siendo torturado por Samuel en su casa. El personaje de Reyes Cristi, al escuchar que su hermana está internada en el centro de atención de salud, se va de inmediato del inmueble a verificar su estado de salud.

Al quedar solo en la casa, apuñalado y con varias lesiones en su rostro, Juan Pablo realizará un llamado a Carabineros. ¿Qué dirá en ese llamado? El capítulo de esta noche responderá a esa y otras preguntas.

