Avance de "Los Casablanca": Juan Pablo continuará insistiéndole a Martina tras conocerse la verdad

Este jueves 21 de agosto Mega emite el último capítulo de la semana de "Los Casablanca", el cual viene realmente imperdible. Por una parte, Juan Pablo (Jorge Arecheta) y Martina (Octavia Bernasconi), nuevamente darán que hablar.

Y es que de acuerdo al avance del capítulo correspondiente al de la presente jornada, Juan Pablo no se rendirá en sus ganas de volver a retomar su romance con Martina, pese a que ya se conoció toda la verdad.

"Mi amor, por favor, respóndeme, no doy más. Amor, respóndeme el teléfono. Hablemos, por nuestro hijo que viene en camino" le escribió por mensaje de teléfono a altas horas de la noche Juan Pablo a su esposa, quien recibe el mensaje entre lágrimas.

Reencuentros y secretos

En otra de las situaciones que se ve en el avance de la teleserie, es una sincera conversación entre Raimundo (Francisco Reyes) y Tormento (Felipe Rojas). El patriarca de la familia Casablanca asumirá su error por prejuzgarlo anticipadamente por tener un romance con su hija.

"Sé que eres una buena persona. Y lo que pasó no es nada contra ti, personalmente hablando. A lo mejor podrías ir a conversar conmigo uno de estos días", le dice Raimundo a Tormento.

Iván (Francisco Melo), también tendrá un intenso llamado de teléfono con su hermano Raimundo. Lo anterior porque este último querrá saber cuál es el último secreto que atormentará su vida.

