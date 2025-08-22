Alexandra queda entre la espada y la pared en "Los Casablanca": Su tío Iván la obligará a tomar una decisión

22 ag. 2025 - 00:15 hrs.

En una fuerte encrucijada fue en la que quedó Alexandra (Mariana Di Girolamo) en el episodio de este jueves 21 de agosto en "Los Casablanca", en medio de importantes clientes de la viña de su tío Iván (Francisco Melo), empresa en la que trabaja actualmente.

Todo ocurrió luego que estos clientes, quienes antes estaban con la Viña Ítaca de Raimundo (Francisco Reyes), quedaran inconformes con el vino que está ofreciendo actualmente Iván. Este último, en una medida que buscaba no perder la venta, sacó a pasear a los potenciales compradores por el campo.

Iván pone a Alexandra entre la espada y la pared

En medio del paseo se encontraron con Tormento (Felipe Rojas), quien se encontraba domando a Ayún, la yegua de Alexandra. Allí, los clientes recordaron el "rumor" que salió en la prensa, que indicaba que Alexandra tenía una relación con él.

Apenas ellos lo mencionaron, Iván rápidamente se encargó de ridiculizarlos, aludiendo a que aquello era un rumor sin asidero. "Los medios lo hicieron demasiado público pero eso no es verdad (...) no es cierto, a ver, pero cómo se te ocurre que mi sobrina, Alexandra Casablanca, va a tener un amorío con un petisero, por favor", dijo.

Tormento y Alexandra

Todo esto ocurrió a menos de dos metros de Alexandra y con Tormento presente frente a ellos, quien no paró de domar a Ayún. Ante el silencio de su sobrina, Iván quiso ponerla en aprietos ante el actual amor de su vida y los clientes de la empresa.

"Es mentira. ¿Cierto? ¿Cierto Alexandra?", le preguntó a su sobrina, cuya respuesta podremos oír en el capítulo que Mega estrenará el lunes 25 de agosto de "Los Casablanca", aunque quienes tengan Mega Go podrán verlo 24 o 48 horas antes, según la modalidad en la cual sean clientes de la plataforma.

