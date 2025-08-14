"Me tocó ver los llamados y mensajes": Revelan supuesta infidelidad de Andrea Marocchino a Pancha Merino

14 ag. 2025 - 00:10 hrs.

Hace exactamente una semana se confirmaba públicamente el quiebre entre Francisca "Pancha" Merino y Andrea Marocchino, tan solo dos meses después de anunciar su compromiso. Si bien ninguna de las partes quiso entrar en detalle acerca de los motivos que llevaron a su ruptura, diversos rumores y antecedentes han surgido en los últimos días.

Fue Adriana Barrientos, panelista del programa "Zona de Estrellas", quien aseguró este miércoles estar al tanto de una infidelidad por parte del empresario a la actriz.

"Habló de infidelidad también. Me consta, estaba ahí al lado del teléfono mirando", soltó la exmodelo cuando la periodista Paula Escobar dijo que no tenía antecedentes sobre una presunta traición dentro de la pareja.

En ese sentido, Barrientos agregó: "A mí me tocó ver los llamados de teléfono y los mensajes que le enviaban a personas que estaban al lado mío. Por supuesto, Andrea Marocchino, llevo años contando esta historia".

De hecho, la también influencer señaló que el italiano habría sostenido un affaire con una mujer muchos años menor, misma con la que a ella le fue infiel un expololo. "Después esta misma niña, con la que le pusieron los cachos a la Pancha Merino, me pusieron los cachos a mí. Se acabó mi amistad con esa niña, pero yo sí veía como con Andrea se mensajeaban para juntarse, y con la otra nos separábamos y se juntaba con él", relató Barrientos.

Finalmente, la exchica reality agregó que Marocchino "tiene un círculo de amigos que son los mismos míos y me cuentan que no salen con mis amigas de mi edad, salen con la generación de edad de 27 a 30 años".

