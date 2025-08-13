Benjamín Vicuña respondió tajante sobre su actual relación con la China Suárez: "Es una pena"

13 ag. 2025 - 17:40 hrs.

Benjamín Vicuña atraviesa un complicado momento familiar. Su relación con la madre de sus hijos menores, María Eugenia "China" Suárez, se ha vuelto cada vez más tensa, debido a que ambos mantienen intereses distintos respecto al futuro de Amancio y Magnolia.

Los rumores sobre la fricción entre ambos circulan desde hace meses, sin embargo, la situación tomó otro cariz tras la polémica carta de la cantante, en la que cuestionó la paternidad de Vicuña y lo tildó de infiel, titulándola de manera irónica "El papá del año".

Benjamín Vicuña respondió tajante sobre su actual relación con la China Suárez

Días atrás, el actor chileno se reencontró con sus hijos tras dos semanas que los menores pasaron junto a su madre en Estambul, Turquía. Según la prensa argentina, Suárez tendría la firme intención de que sus hijos se muden con ella a ese país, donde actualmente reside junto a Mauro Icardi, su pareja.

En declaraciones recogidas por América TV, Vicuña expresó su felicidad por volver a estar junto a sus retoños. "Hermoso, qué te puedo decir. Muy lindo, está todo bien", manifestó, para luego agregar que "lo importante se resuelve puertas adentro y el resto son cosas de redes sociales".

Benjamín Vicuña/Instagram

Consultado sobre las acusaciones que lanzó la China en su contra, el intérprete dejó en claro que no le va a responder: "Nunca jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos. Estuvimos un tiempo largo separados, donde encontramos una manera de relacionarnos, muy armónica, muy flexible de entendimiento".

"Es una pena, se rompió. Somos todos responsables, soy responsable, pero vamos a encontrar una manera de que todo funcione para el bien de los chicos", complementó.

Respecto a una posible acción legal por la publicación de su expareja, en la que también se mencionan supuestos problemas de adicciones de Vicuña, él prefirió no hacer comentarios: "No voy a hablar. Menos en un estreno, porque la verdad que es un papelón. Me están mirando como un bicho raro mis colegas".

