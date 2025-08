¿Posibilidades de reconciliación? Pampita abordó supuesto acercamiento amoroso con Benjamín Vicuña tras viaje juntos

06 ag. 2025 - 11:41 hrs.

Fueron una de las parejas más emblemáticas del espectáculo en Argentina y Chile, y aunque su historia de amor terminó hace ya una década, sus seguidores siguen aferrados a la esperanza de una posible reconciliación. Hablamos de Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña.

La modelo y el actor estuvieron juntos hasta 2015, cuando se separaron medio de rumores de infidelidad por parte de Vicuña. Sin embargo, hoy mantienen un vínculo cercano, enfocado en el bienestar de los cuatro hijos que tienen en común.

Pampita abordó supuesto acercamiento amoroso con Benjamín Vicuña tras viaje juntos

Prueba de ello fue el reciente viaje familiar que compartieron a la nieve, donde se les vio disfrutando en armonía el cumpleaños de Anita, la hija menor de Carolina. En aquellas vacaciones también estuvo presente la economista Anita Espasandin, la novia del galán chileno.

Lo anterior no fue impedimento para que los medios volvieran a vincular amorosamente a Pampita y Benjamín, especialmente luego de que la presentadora de televisión terminara su romance con el polista Martín Pepa.

Benjamín Vicuña y Carolina Ardohain/Instagram

Para la decepción de muchos, Carolina fue tajante en descartar los rumores: "Me parece una falta de respeto porque él tiene su pareja, ya que lo estén insinuando solo porque vino al cumpleaños de mi hija…".

"Él va a seguir viniendo, esté soltero o no, porque mis hijos quieren mucho a los suyos, se adoran entre sí, así que están siempre invitados. Nosotros no vivimos con prejuicios sobre juntarnos en eventos familiares. En la fiesta, además, estaba Benjamín con su novia, los hijos de todos. ¡Como siempre!", agregó.

Finalmente, se refirió al supuesto "like" que habría dado a un comentario que celebraba una posible reconciliación con Vicuña. "Lo estuve buscando, para borrarlo o lo que sea, y no lo encuentro. Tengo más de tres mil comentarios por día", afirmó, dejando en claro que no fue intencional.

