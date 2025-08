"Es un tema delicado": Benjamín Vicuña aclara supuesto acuerdo con la China Suárez para que sus hijos se muden a Turquía

01 ag. 2025 - 14:11 hrs.

Tras la polémica carta que María Eugenia "China" Suárez publicó en contra de Benjamín Vicuña, una de las grandes interrogantes fue qué ocurriría con los dos hijos que tienen en común. Esto, luego de que trascendiera que la actriz tendría la firme intención de llevárselos a vivir a Turquía, país donde se instaló junto a Mauro Icardi.

En las últimas horas, Karina Iavícoli aseguró en "Intrusos" que Rufina, la hija mayor de María Eugenia y Nicolás Cabré, se trasladará en los próximos días a Turquía. Según reveló, la niña ingresaría a un colegio bilingüe en ese país, todo con la autorización de su padre.

Benjamín Vicuña aclara supuesto acuerdo con la China Suárez para que sus hijos se muden a Turquía

Desde el programa "Desayuno Americano" fueron en busca de Vicuña para saber si también logró un acuerdo con Suárez. De entrada, el actor chileno aclaró que sus hijos, Magnolia y Amancio, volverán a Argentina "cuando terminen las vacaciones".

Acto seguido, declaró que "no podemos seguir hablando más del tema porque la verdad, no da para más. Hay un arreglo, por supuesto, o sea, no un arreglo, estamos buscando una manera, pero para que puedan estar con su mamá, para que puedan estar conmigo, para que vayan al colegio, para encontrar una vuelta".

Consultado sobre cómo preparaba a sus pequeños sobre la exposición mediática, el chileno manifestó que "son muy chiquitos, son muy chiquitos y no. Es un tema, sí, es un tema delicado, que me imagino que en su momento vamos a saber hablar de eso".

El periodista también aprovechó la oportunidad para consultarle sobre el viaje familiar que realizó días atrás, en el que también estuvo presente Carolina "Pampita" Ardohain, su expareja. "Yo fui de vacaciones con mis hijos. Se armó un tema", dijo entre risas, para luego aclarar que "coincidimos en el cumpleaños de Anita porque es hermana de mis hijos. No hay nada nuevo".

