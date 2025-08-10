Tierno reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos menores: "Muy feliz"

10 ag. 2025 - 18:15 hrs.

Tras dos semanas alejado de sus hijos menores, que se encontraban de vacaciones en Turquía junto a su madre, Benjamín Vicuña se reencontró con los pequeños Magnolia y Amancio, frutos de su relación con la actriz argentina Eugenia "China" Suárez.

Cabe recordar que Suárez confirmó que se mudará a Turquía junto a su actual pareja, Mauro Icardi acompañada de su hija mayor, Rufina Cabré, lo que también desató la polémica al otro lado de la cordillera.

Benjamín Vicuña se reencuentra con sus hijos menores

Si bien al principio Vicuña se negó a permitirle a su expareja viajar junto a los menores de edad, finalmente cedió. Eso sí, ha mantenido una negativa constante a la idea de que Magnolia y Amancio se mudaran junto a su madre.

Fue la noche del viernes cuando los pequeños volvieron a Argentina, donde se encontraban esperándolos el actor chileno y su hijo Benicio Vicuña, fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain.

Al ser consultado por la prensa, el actor reconoció estar "muy feliz" de reencontrarse con sus hijos. Sin embargo, se negó a contestar preguntas sobre la posibilidad de la mudanza de los menores: "No voy a hablar de eso ahora, no voy a hacer una conferencia de prensa, nada más vine a buscar a mis hijos".

El reencuentro se dio a eso de las 22:30 hora local (21:30 en Chile), cuando los menores arribaron a Argentina en compañía de su abuela materna, Marcela Riveiro, y fue sellado con una emotiva escena, pues corrieron a abrazar a su padre apenas lo vieron, retirándose juntos.

