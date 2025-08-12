"La quiere destruir": Prensa argentina sostiene que Benjamín Vicuña "nunca va a perdonar" a China Suárez

12 ag. 2025 - 18:25 hrs.

A más de un mes de que estallara la polémica entre Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez, la prensa argentina aseguró que el actor chileno tomaría acciones contra su expareja, con quien tiene dos hijos en común, Amancio y Magnolia.

Los problemas comenzaron cuando Vicuña decidió revocar el permiso que tenía su expareja para salir del país con sus dos hijos en común, pues la argentina habría tenido la intención de radicarse en Turquía para vivir con su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi.

Ante ello, la "China" le respondió con todo en redes sociales y lo acusó de ser un mal padre y de haberla maltratado psicológicamente en la relación, además de insinuar que tenía una adicción a las drogas. "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones", apuntó hace poco más de un mes.

"La quiere destruir"

Tras las fuertes declaraciones de su expareja, Benjamín Vicuña decidió mantenerse alejado de la prensa y no tomar acciones legales, pues los abogados de ambos llegaron a un acuerdo para que los niños puedan viajar frecuentemente a Turquía, pero vivan en Argentina.



Sin embargo, ese acuerdo sería transitorio, según afirmó la periodista Marian Calabró en su ciclo radial en El Observador. "Alguien cercano a él me dijo que Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones", contó la comunicadora.

"Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir", aseveró.

"Fue un golpe bajo"

La periodista detalló que "está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores".

Además, contó que Vicuña también se ha visto afectado laboralmente tras las acusaciones de su expareja, ya que algunas marcas decidieron no seguir trabajando con él.

