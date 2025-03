Romina Sáez revela que se sometió a drástica cirugía estética: "Me siento muy contenta con los resultados"

20 mar. 2025 - 18:49 hrs.

La exintegrante de "Mekano", Romina Sáez, se ha convertido en una influencer en las redes sociales, especialmente desde que decidió incursionar en la venta de contenido para adultos con el objetivo de generar ingresos extras.

En los últimos días, la abogada de profesión decidió tomarse una pausa para someterse a un procedimiento estético. Esta decisión, que sorprendió a muchos de sus seguidores, fue compartida por ella misma a través de su cuenta de Instagram.

Romina Saéz revela que se sometió a drástica cirugía estética

"Me había desaparecido de las redes sociales porque me hice una intervención que quería hacer hace mucho tiempo, me sentía incómoda, era por un asunto de salud y bueno, también me sentía mal por la parte estética", partió contando en un video en su feed.

Posteriormente, aclaró que la cirugía no fue un canje para promocionar los servicios de ninguna clínica, sino que fue su propio doctor quien la operó. "Si quieren algún dato, yo se los puedo dar, pero necesitaba hacerme una reducción mamaria lo antes posible cuando tuviera los recursos", remarcó.

Romina Sáez/Instagram

Asimismo, Romina destacó que una de las principales razones para someterse a la cirugía fueron los fuertes dolores de espalda que padecía. "No se nota así, quizás mucho de frente, pero mi espalda sí lo sabe, y me voy a poner de lado para ver qué opinan ustedes", comentó mientras posaba frente a la cámara.

"Se nota, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes, chiquillas? Yo me siento mucho mejor, y yo creo que eso es lo más importante. Así es que un beso, muchas gracias por la preocupación. Yo ya estoy bien, me siento muy contenta con los resultados", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos