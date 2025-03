Trini Neira aclara su estado sentimental en medio de rumores de quiebre con Bimza: "Hay gente malintencionada"

20 mar. 2025 - 15:23 hrs.

Una de las parejas de influencers más reconocidas del mundo del espectáculo chileno es la que componen Trini Neira y su novio, Bastián Muñoz, conocido popularmente por su nombre artístico, Bimza, quienes tienen una gran coincidencia: los dos son hijos de mediáticas figuras.

Por el lado de Trini, sabido es que es la hija de Pamela Díaz y su exmarido, el recordado futbolista de Colo-Colo, Manuel Neira. En tanto, Bimza es descendiente del cantante Kanela, vocalista de la banda tropical chilena Noche de Brujas.

Bimza y Trini Neira

¿Terminó Bimza con Trini?

Durante los últimos días, existía una duda generalizada en redes sociales sobre esta pareja, puesto que pasaron de subir mucho contenido juntos a simplemente nada, lo que hizo pensar que entre los dos existe una crisis amorosa o que derechamente, terminaron.

Trini Neira no evitó esta pregunta en una conversación con Las Últimas Noticias (LUN), medio en el cual explicó cuál es la situación en la que se encuentra con Bimza, aseverando que los dos continúan con su pololeo, aunque tomaron algunos resguardos.

Bimza y Trini Neira

"No he terminado en ningún momento, solo decidí hacer todo de forma más privada porque hay gente malintencionada", expresó, aunque confesó que tras esta decisión hay "cosas personales" que no quiere comunicar públicamente.

"No es que quiera hacer las cosas secretas, porque estoy muy enamorada, pero que un poco de privacidad nos haría mejor", sumó Neira, descartando de plano que el romance entre los dos haya llegado a su término.

