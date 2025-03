La situación judicial que enfrenta Faloon con su excuñado: Acusa que la demanda fue orquestada por "despecho y venganza"

20 mar. 2025 - 10:08 hrs.

Este lunes se reveló que Faloon Larraguibel enfrenta un complejo proceso judicial. La situación surge a raíz de una demanda presentada en su contra por Matías Pineda, hermano de su exmarido, Jean Paul Pineda, de quien está separada.

La modelo creía que el departamento en el que vive junto a sus tres hijos en la comuna de La Florida pertenecía al exfutbolista. Sin embargo, en 2021 Jean Paul vendió el inmueble a su hermano sin que ella supiera. Ahora, Matías le exige ante la justicia que lo desaloje, ya que no existe un contrato que respalde su permanencia.

La situación judicial que enfrenta Faloon Larraibel con su excuñado

En respuesta, Larraguibel aseguró en la causa civil que su expareja hizo una venta simulada del departamento. Según consigna Las Últimas Noticias, la exchica "Yingo" sostuvo que esta jugada se trata de "una maquinación fraudulenta para poder sacarme del lugar por despecho y venganza".

Su abogada, Lya Rojas, señaló que buscarán demostrar que la venta de la vivienda fue simulada, con el objetivo de anular la compraventa y que la propiedad vuelva a estar a nombre de Jean Paul. Además, indicó que su representada considera poco creíble que Matías haya pagado $100 millones de pesos al contado por la transacción.

"Faloon me dijo que Matías no tenía esa plata para pagar porque trabaja en el área de administración en una empresa, no pudo pagarlos con sus ingresos y va a tener que justificar como accedió a ese dinero. Además, se estipuló un precio que no es real, el departamento no cuesta eso", detalló Rojas.

Mientras Rojas enfatizó en que harán todo lo posible para revertir el contrato, el abogado Marcelo Núñez, quien representa a Matías Pineda, explica que denunciaron a la modelo porque quieren que deje el inmueble.

En este sentido, destacó que "existe un título de propiedad a favor de mi representado en el Conservador de Bienes Raíces que le da la calidad de dueño del bien". Además, argumentó que la simulación de contrato no está prohibida.

Consultado si Matías pagó la propiedad, Marcelo contestó: "No puedo decir si hubo un pago o no, asumo según la escritura que hay un pago porque todas las partes así lo han consignado. Asumo que ese pago se realizó, y que le permitió adquirir este inmueble".

