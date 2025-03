Tras publicación en redes: Lisandra Silva explica su actual vínculo con su expareja Raúl Peralta

20 mar. 2025 - 14:34 hrs.

Fue a fines de 2023 cuando Lisandra Silva y Raúl Peralta pusieron punto final a su relación de cinco años, en la que nacieron sus dos hijos, Noah y Leiah, y en la que además estuvo entre los planes el matrimonio, ceremonia que nunca se concretó.

Si bien los dos terminaron, la buena relación entre ambos es evidente. Sin ir más lejos, durante los últimos días se hizo viral un video de Lisandra Silva bailando animadamente en una de las academias que son de propiedad de Raúl Peralta.

Raul Peralta y Lisandra Silva

La actual relación de Lisandra y Raúl

Este clip despertó rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, algo que Lisandra Silva descartó de plano en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), en la cual expresó que con su expareja su relación afectiva mutó a otro tipo de vínculo.

"Él tiene polola, nos llevamos muy bien. Me llama mucho la atención que a la gente les parezca raro, ya que tenemos dos hermosos niños de 2 y 4 años. Si ellos no estuvieran, quizás cada uno estaría por su lado, pero seremos familia de por vida", sentenció.

Lisandra Silva y Raúl Peralta

Lisandra destacó que por estos días, los dos se encuentran expectantes, puesto que Noah hará su ingreso a clases. "Nos entendemos muy bien. No porque nuestra relación amorosa haya terminado, la de los padres tiene que ir mal. Pasé de compañera a ser su consejera, para que le vaya bien con su nueva pareja", expresó.

La cubana aprovechó además de confesar que está soltera, pero acompañada. "No tengo pareja, pero sí hijos, familia y amigos. Me encanta estar así porque finalmente es conmigo con quien me levanto, como, pienso y me acuesto. Es súper bonita también la soledad. Estoy mejor que nunca", finalizó.

