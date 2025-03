Isabel Pantoja tuvo que ser internada de urgencia en Madrid: "Vieron algo que no les gustó"

20 mar. 2025 - 10:53 hrs.

La cantante española Isabel Pantoja se encuentra internada de urgencia en un hospital de Madrid, al cual ingreso a comienzos de esta semana producto de problemas de salud que no tienen un origen determinado, pero que mantienen en suspenso a la artista y a su entorno.

Así lo revelaron en el programa "Vamos a ver", que se emite en España, en el que dieron a conocer este impasse de la tonadillera, quien ya tiene 68 años. En el espacio, revelaron que su hermano, Agustín, era el único que sabía de los problemas de la cantante.

Isabel Pantoja

El problema de salud de Isabel Pantoja

El periodista del espacio, Antonio Rossi, fue quien llegó con la exclusiva al programa y detalló que se encuentra hospitalizada, realizándose diferentes exámenes para dar con la causa que originan los malestares que dice tener Pantoja.

"Está ingresada desde hace tres días. Las pruebas están saliendo bien, no están preocupados. Continúa a la espera de que todo pueda salir bien. Sí que vieron algo que no les gustó. Está acompañada de su hermano, no lo sabe nadie de la familia. No lo sabe Anabel (sobrina y figura de la TV española) ni se lo han comunicado a nadie", expresó.

Isabel Pantoja

La noticia de los problemas de salud de Isabel Pantoja llegan en un momento en que la artista comenzaba a retomar su presencia mediática, tras haber firmado un jugoso contrato con una cadena de TV para realizar una serie documental y de ficción.

Y es que la vida de Pantoja ha sido una verdadera montaña rusa, gozando en lo alto de la fama, pero también de grandes caídas, como lo fue su estadía en la cárcel entre los años 2014 al 2016 por el delito de blanqueo de capitales.

