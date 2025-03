"Había días que caía a llorar de dolor": Denise Rosenthal sorprende con sentido desahogo en redes y apuntó a situación médica

20 mar. 2025 - 16:06 hrs.

Denise Rosenthal volvió para quedarse. Tras casi cuatro meses alejada de las redes sociales, la cantante retomó su actividad esta semana y, en las últimas horas, compartió a sus seguidores un importante mensaje sobre su salud.

A través de su cuenta de Instagram, Rosenthal ha mostrado su faceta más vulnerable, compartiendo registros que reflejan tanto su proceso de sanación tras su ruptura con el integrante de la banda "Plumas", Camilo Zicavo, como su recuperación física.

Denise Rosenthal sorprende con potente desahogo en redes

Recordemos que antes de su pausa de las plataformas digitales, Zicavo lanzó fuertes declaraciones en contra de la intérprete de "Cambio de piel", acusándola de haberle sido infiel durante el tiempo que estuvieron casados.

Este jueves, la artista contó vía stories lo difícil que ha sido su recuperación de una hernia y aseguró que esa lesión "no me va a ganar". Además, destacó que estos "han sido lo meses más desafiantes que me han tocado vivir".

En este sentido, detalló que no ha podido realizar varias de las actividades que acostumbraba hacer, una situación que le ha afectado emocionalmente. "Había días que caía a llorar literal, solo de dolor, un dolor crónico, físico, inexplicable e inmovilizador, pero he estado rodeada de gente profesional, de mi tribu, y de mucha construcción de amor personal", señaló.

"He crecido mucho y he cultivado mi paciencia, mi gratitud. Y aunque ya no me acuerdo de que es vivir sin dolor físico, agradezco cada experiencia que me ha dado esta vida y el universo para crecer y aprender un poco más de mí", continuó.

En la misma línea, entregó un potente consejo a sus seguidoras: "Nunca se posterguen a ustedes mismas, ni trancen sus límites más allá de lo que es traiga paz. El cuerpo es un reflejo de nuestros procesos y claramente este me ha traído mucha evolución".

"Ha sido un camino de dialogar con el dolor, de una forma llena de dicotomías. Gracias por sus mensajitos, su amor y su preocupación. Vamos arriba las guerreras vulnerables, pidan ayuda, rodéense de amor real, cuiden su alma", sentenció.

Historia de Instagram de Denise Rosenthal

Todo sobre Famosos chilenos