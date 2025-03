"Me siento llenita de energía positiva": Karla Melo reacciona a mensajes de apoyo tras contar su diagnóstico de cáncer

19 mar. 2025 - 14:05 hrs.

La actriz chilena, Karla Melo, sorprendió a sus seguidores el martes al compartir una impactante noticia. La recordada intérprete de Flavia en El Reemplazante reveló que, hace dos meses, fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo.

A través de una publicación en Instagram, compartió detalles sobre su diagnóstico y el difícil proceso que ha atravesado en las últimas semanas. Aunque admitió haber vivido días de angustia, se mostró optimista, ya que su cáncer fue detectado en etapa 1.

Además, informó que ya inició su tratamiento con quimioterapia. "Me he sentido muy bien, acompañada, querida, cuidada y bendecida... Estoy sanando, estoy aprendiendo, me estoy curando de cuerpo y alma! Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen!", manifestó.

Karla Melo reacciona a mensajes de apoyo tras contar su diagnóstico de cáncer

El post generó una ola de reacciones de apoyo y varias figuras del mundo del espectáculo le escribieron mensajes deseándole una pronta recuperación. Una de ellas fue Aylén Milla, quien tuvo el mismo diagnóstico tiempo atrás: "Vamos reina, vamos que se puede".

Durante este miércoles, la también cantante publicó un video en sus stories en las que agradeció las muestras de cariño en este difícil momento. "Holi, ¿cómo están? Yo dormí hasta muy tarde, creo que fue por tanta energía positiva que me llegó anoche", partió diciendo.

"Les quiero agradecer por todos los mensajes, los WhatsApp, los comentarios en la publicación. Lo sentí y les quise contar, y la verdad es que me siento muy aliviada, me siento llenita de energía positiva, de amor, todo lo que me han enviado", continuó.

Finalmente, indicó que "les voy a ir contando el proceso, a medida que vaya sintiendo las ganas, la necesidad de hacerlo, y bueno, eso. Es muy nuevo todo esto para mí, así que gracias por el apoyo y vamos juntos y juntas".