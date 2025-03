"A mí me molesta": Coté López revela en redes sociales que se realizará injerto de pelo

19 mar. 2025 - 12:05 hrs.

La influencer y empresaria chilena, María José "Coté" López, reveló durante la mañana de este miércoles 19 de marzo que se someterá a una cirugía que está muy de moda, sobre todo en hombres en la actualidad: el injerto capilar.

Este procedimiento retira folículos capilares de una zona del cuero cabelludo, en la cual crecen en abundancia, para ser trasplantados en un área definida por el paciente y el profesional tratante, en la cual desean que crezca el pelo.

Coté López

El injerto capilar de Coté López

Desde la clínica, Coté grabó una historia para su cuenta de Instagram en la que contó el procedimiento al que se someterá, detallando el sector de su cabeza en la cual se trasplantará pelo.

"Les cuento lo que me voy a hacer. Me voy a poner pelo aquí, justo en este triangulito chiquitito (se apunta al área de su chasquilla al medio de su cabeza). Yo sé que me van a decir, para qué te haces hue..., pero a mí me molesta porque, cuando lo tomo ahí, se ve como transparente, y yo lo tengo que pintar con sombra", explicó.

Coté López mostrando la zona donde se quiere colocar pelo

Asimismo, reveló que aprovechará de injertarse cejas desde la mitad de cada una de ellas hacia la sien, con el objetivo de olvidarse para siempre de maquillárselas, algo que realiza hasta el día de hoy para que se vean más tupidas.

En otra historia, Coté mostró que en el centro médico le decidieron sacar una franja de pelo de la nuca, para obtener folículos pilosos desde dicho lugar, los cuales, le serán injertados en el área de la chasquilla.

Zona de la cual le sacaron pelo a Coté López

