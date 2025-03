Coté López se sometió a procedimiento para borrar uno de sus tatuajes más visibles: "A ver si duele o no duele"

13 mar. 2025 - 15:03 hrs.

La influencer María José "Coté" López comenzó a tatuarse desde muy joven y, a lo largo de los años, ha acumulado varios diseños en distintas partes de su cuerpo. Sin embargo, ahora tomó la decisión de eliminar algunos de ellos.

Actualmente, luce tatuajes en los brazos, la espalda, la parte baja del abdomen e incluso en el cuello, con una mezcla de diseños pequeños y otros que cubren amplias zonas de su piel. La empresaria ha mostrado su predilección por los diseños de rosas y los mensajes escritos.

Coté López se sometió a procedimiento para borrar uno de sus tatuajes más visibles

Esta semana, López comentó mediante sus stories que tenía planeado borrarse ciertos tatuajes, sin especificar cuáles. Más rápido de lo esperado encontró una clínica estética, agendó una cita y se sometió al procedimiento con láser.

Al respecto, mencionó que buscaba un lugar que utilizara anestesia, ya que este tipo de tratamientos puede ser bastante doloroso, especialmente cuando se trata de tatuajes de mayor tamaño. "No duele nada", aseguró en un post.

Coté López/Instagram.

"Ni siquiera siento, ¿está segura que me estás pinchando? Porque de verdad que no se siente. Espero que no se sienta lo de después", dice en un video donde se puede ver cómo una especialista le inyecta anestesia cerca del tatuaje que tiene en un brazo.

Posteriormente, la especialista comenzó a quitar con el láser el diseño de rosas tatuado en su piel. "Voy a probar por ustedes, a ver si duele o no duele. No duele nada mi gente, así que se los recomiendo, pero esperemos que se borren primero", indicó, dejando ver su brazo enrojecido.

