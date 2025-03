Actriz Karla Melo revela que fue diagnosticada con cáncer: "Me estoy curando de cuerpo y alma"

18 mar. 2025 - 22:05 hrs.

La actriz nacional, Karla Melo, recordada por su personaje de Flavia en la popular serie "El Reemplazante", acudió este martes a sus redes sociales para compartir una noticia hasta ahora desconocida sobre su estado de salud.

"En enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo", compartió la intérprete con sus más de 870 mil seguidores en Instagram.



Melo entregó algunos detalles acerca de cómo ha vivido los últimos dos meses tras recibir la noticia de su cáncer. "Hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante. Gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas", relató.

En menos de una hora, la publicación acumuló cerca de 40 mil "me gusta" y más de mil comentarios, entre los que se leen varias expresiones de apoyo y cariño tanto de seguidores como de otros artistas. "Reina hermosa, todo el amor y la fuerza para allá, hacia su corazoncito y su energía!! A salir de esta", escribió la protagonista de "Amanda", Daniela Ramírez.

La actriz compartió que actualmente se encuentra bajo tratamiento y aprovechó de agradecer la contención de su círculo más íntimo. "He seguido haciendo mi vida normal, trabajando, cantando, bailando y actuando! Tengo una red de apoyo incondicional que amo mucho; mi hermana, mi pololo y mis amigas son mi familia que me acompaña y cuida en estos momentos", señaló.

Finalmente, la protagonista de "El Reemplazante" hizo un llamado a sus seguidores a "no dejarse estar" en cuanto a su salud. "Estoy sanando, estoy aprendiendo, me estoy curando de cuerpo y alma! Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen! Cuídense! Tóquense! Háganse exámenes! Una detección temprana es importante", concluyó.

