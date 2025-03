Emilia Dides atraviesa complejo momento de salud: "No me acordaba de lo desagradable que es esto"

18 mar. 2025 - 18:58 hrs.

No han sido días fáciles para Emilia Dides, cantante y actual Miss Chile Universo, quien manifestó mediante sus redes sociales estar atravesando por un delicado estado de salud que le ha impedido continuar con su diario vivir.

Así lo contó en su cuenta de Instagram, en la cual acumula más de 1 millón de seguidores y se ha convertido en un canal de comunicación para con sus fans, que aumentaron en masa luego de su participación en el pasado Miss Universo 2024, en el cual consiguió una histórica marca, logrando llegar hasta el top 12.

Emilia Dides

El estado de salud de Emilia Dides

Emilia subió una historia en la que aparece frente a un espejo, luciendo una estilosa polera negra con un estampado de unos labios entreabiertos, con un cierre en ambas comisuras que simulan que este artículo es el que los mantiene juntos.

Sobre esta foto escribió, "holi, he estado muy resfriada y no me acordaba de lo desagradable que es esto. Acepto mi realidad. Pero me duele todo, tengo tos y estoy insoportable. (Intentando cambiar el modo con todas mis fuerzas)".

Pese a que su ánimo no es de los mejores, y que no se siente en su mejor momento, Emilia confesó que igual se encuentra cumpliendo con sus compromisos laborales, demostrando que es profesional hasta en sus momentos más complejos.

"Hoy tocó grabación y no fallamos por aquí", expresó, adjuntando además un corazón rosado con una flecha azul que lo cruza.

Historia de Emilia Dides

