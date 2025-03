Muere a los 39 años actor Bruce Dombolo: Hizo gran parte de su carrera en Francia

18 mar. 2025 - 13:09 hrs.

Medios internacionales reportan el deceso del actor y exfutbolista Bruce Dombolo a sus 39 años, mientras dormía, informó su agente, a pocos meses de haber cumplido los 40 años de vida.

Si bien durante los últimos años su perfil mediático era de una persona que tenía una vida como actor de reparto en la televisión francesa, y además, un influencer de TikTok, lo cierto es que sus inicios están marcados por el fútbol y la delincuencia.

Bruce Dombolo

Un actor que logró doblarle la mano al destino

Lo anterior porque mientras era un adolescente, formó parte de la academia de fútbol italiana Auxerre, que le abrió paso para luego ser fichado por los equipos Pro Vasto, de Italia, y el Marignane, de Francia. Una promisoria carrera que llegó a su fin a sus cortos 20 años.

Esto porque fue encarcelado en ese entonces por dos años, tras ser sorprendido con un grupo de amigos robando. El escarmiento anteriormente descrito no bastó para Dombolo, puesto que una vez fuera de la cárcel, nuevamente fue detenido por el delito de robo a mano armada en 2010.

Bruce Dombolo

En dicha oportunidad la justicia dictó 8 años de prisión. Una vez a la salida, dio un verdadero giro a su vida, apareciendo como actor de reparto en varios programas de televisión francesa. De hecho, fue en un programa de concursos de dicho país en el cual logró avanzar hasta la final, el que escogió para contar su historia de vida.

"Era un muchacho de Vitrolles, en Marsella, que me prometía una carrera como futbolista profesional, pero tomé un camino equivocado. Caí de la academia a la prisión, de los estadios de la Serie A a los robos. Pero en la cárcel convertí mis debilidades en fortalezas. Desde entonces me convertí en actor y productor, y me involucré en la prevención de la violencia. Mi viaje demuestra que cualquiera puede cambiar su vida, sin importar de dónde venga", señaló en ese entonces.

Sobre su trabajo en televisión, estuvo en "Scènes de ménage" en M6, "Le Remplaçant" en TF1 junto a JoeyStarr, así como la serie "Frotter frotter" en France 2.