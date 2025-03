Arenita se lanza contra Karol Dance: "El remordimiento que me da el haberte inventado"

18 mar. 2025 - 11:09 hrs.

La recordada "reina de los pokemones", Natalia Rodríguez, más conocida por su seudónimo, "Arenita", tuvo duras palabras contra Karol "Dance" Lucero, quien se ha visto envuelto en una polémica tras conocerse que su canal, Like Media, no tiene trabajadores, sino que colaboradores, a quienes no les paga sueldo.

Si bien Karol aseveró que entre los integrantes de Like Media y él no hay relación de subordinación y dependencia, puesto que no tienen contrato laboral, lo cierto es que ante la imagen pública este emprendimiento suyo ha sido altamente cuestionada.

Karol Lucero y Arenita

Declaraciones cruzadas entre Arenita y Karol Dance

Luego que se hiciera viral la historia, Natalia Rodríguez salió a opinar sobre este caso, expresando que, "no se trata solo de mí, sino de quienes pueden seguir siendo víctimas de su comportamiento. Confío en que la verdad siempre sale a la luz, incluso cuando la justicia humana no actúa como debería”.

Esto provocó que Karol Dance dijera, en un programa de CHV, que le parecía "curioso" que su ex hablara de este caso, a 15 años de haber puesto fin a la relación. "Hay personas que son difíciles de olvidar", dijo con evidente ironía.

Karol Dance

Pero Arenita no se quedó callada, decidió responderle, y darle con un misil justo en el ego a Karol, quien se hizo famoso gracias a que ella lo incluyó al programa "Yingo" al presentarlo como su pololo. Y es que antes de tener una presencia fija en el espacio, Lucero no era parte del staff del show juvenil, sino que iba como público a apoyar a su novia.

"Lo único difícil de olvidar es el trauma que le dejas a tus víctimas y el remordimiento que me da el haberte inventado", expresó Rodríguez, ante Karol Lucero que aún no responde a este nuevo ataque con su mediática expareja.

Todo sobre Famosos chilenos