"Nunca me he hecho la del pueblo": Coté López defiende venta de artículos de su closet con millonarios precios

17 mar. 2025 - 18:53 hrs.

Polémica ha causado una venta de clóset que se encuentra realizando María José "Coté" López, a través de su madre, Memé Merino, quien se encarga de la publicación y venta de cada uno de los artículos de su hija mediante Instagram.

¿Qué ha sido lo controversial? Ocurre que Coté le entregó artículos de lujo a su madre, de conocidas marcas cuyos artículos llegan a valer millones de pesos, lo que molestó a sus seguidores, quienes creían que la venta de clóset sería algo más económica.

Reventa de artículos de lujo

Realizando un vistazo rápido por el perfil de Instagram, una gabardina de la marca Burberry, de segunda mano, alcanza el valor de $2.300.000. En el mismo rango de precios, un bolso Louis Vuitton de la colección del año 2003, es vendida a $2.900.000.

Gabardina de Coté marca Burberry

En cuanto a lo más barato que se puede encontrar, hay cinturones desde los $200 mil y zapatos que parten en los $350 mil. Estos valores causaron una verdadera polémica que llevaron a que Coté aclarara el trasfondo de su venta de closet.

Cinturón de Coté López marca Dolce & Gabbana

Coté López se defiende

"Tengo muchos mensajes malos, diciéndome ‘te haces la del pueblo y estás haciendo un ‘closet sale’ que nadie puede pagar", partió diciendo, revelando que esta reventa de artículos VIP la realiza su madre, puesto que tiene una millonaria deuda con el hospital en el cual murió la abuela de Coté.

Si bien Coté le ofreció pagar la cuenta, a Memé no le pareció para nada esta idea: “Mi mamá dijo, 'no hay ninguna posibilidad, yo quiero pagarla, es mi mamá'”. Lo que sí le acepto fueron artículos de su closet, que la modelo ya no ocupaba, de los cuales podía recibir un abultado dinero.

"Jamás me he hecho la del pueblo, simplemente soy como soy. Todo el mundo sabe que tengo muchas carteras y todo, porque mi exmarido me regalaba por cumpleaños, Navidad, por lo que fuera. Sí, tengo mucha ropa porque estúpidamente cuando eres chico gastas en eso", se defendió.

Asimismo, reiteró que "¡es superpenca recibir tantos ataques, lo he pasado como el pi... este tiempo! Ni siquiera saben qué es lo que pasa. Las cosas de marca cuestan eso, mi mamá las puso superbaratas, según yo. No entiendo el ataque. Quizás ahora ando sensible, pero hoy me dio rabia".

