Emilia Dides demuestra todo su amor con Sammis Reyes subiendo un romántico registro a Instagram

17 mar. 2025 - 11:08 hrs.

Un coqueto video fue el que subió Emilia Dides junto a su pareja, el exdeportista profesional Sammis Reyes, en el que aparecen demostrándose todo su amor, dejando completamente cautivados a quienes son seguidores de la pareja.

Recordemos que los dos comenzaron su pololeo este verano, y la recepción del público ha sido explosiva. Muchos anhelan verlos juntos y que cuenten detalles de lo que hacen en el día a día, puesto que los dos tienen una gran presencia en redes sociales.

Emilia Dides y Sammis Reyes

Un romántico registro

Durante la tarde de este domingo 16 de marzo, Emilia subió un "boomerang" a sus historias de Instagram, en la que aparece frente a un espejo junto a Sammis Reyes, en una romántica pose en la que dejan claro que el romance va viento en popa.

Emilia, luciendo un atuendo completamente negro, su rostro desmaquillado y su pelo suelto, luce abrazada por la espalda con Sammis Reyes, quien, con una polera blanca y una cadena de plata, le da un beso en su cabeza.

Sammis Reyes y Emilia Dides

"Tú", escribió Emilia, adjuntando además un emoji de un corazón blanco, sin agregar ninguna canción al registro, enfatizando de esta forma la atención de sus seguidores simplemente a la imagen de ellos dos frente al espejo.

Sammis se conoció con Emilia Dides luego de una gestión que ella realizó en redes sociales."Fue superlindo en realidad. Me contactó por Instagram y me dice que me había nombrado en algo y que me encontraba guapo. Literalmente eso. Fue supertierno, fue superlindo y fue un mensaje de voz", contó a Mega en febrero de este 2025.

Todo sobre Famosos chilenos