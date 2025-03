"Qué lindo verte": El cariñoso mensaje de Julieta Venegas a su exmarido Álvaro Henríquez en Instagram

17 mar. 2025 - 17:46 hrs.

Un cariñoso intercambio de mensajes fue el que sostuvieron Álvaro Henríquez, integrante de la banda chilena Los Tres, y su exesposa, la cantante mexicana Julieta Venegas, quienes se reencontraron públicamente este fin de semana.

Lo anterior porque ambos fueron parte del festival Rock en Conce (REC), que tenía entre su parrilla de artistas a Los Tres y la cantante mexicana, quienes estuvieron hace más de 2 décadas casados, entre los años 1998 al 2000, terminando de una abrupta manera.

Álvaro Henríquez

Un exmatrimonio que se lleva bien

El tiempo logra curar todo y en este reencuentro, los dos se lanzaron cariñosos mensajes de forma pública. Henríquez lo hizo frente a todo Concepción el pasado sábado 15 de marzo, diciendo sobre el escenario "la siguiente canción se la dedico a la querida y amada Julieta Venegas", en referencia a "Amor Violento".

Y al otro día, Julieta Venegas hizo lo mismo. Antes de interpretar "Lento", expresó sobre el escenario: "Esta (canción) la quiero dedicar con mucho cariño a mi familia penquista, a mi familia chilena. A mi adorado Álvaro, que es alguien que quiero muchísimo. A Chile. A Oli (hija de Álvaro con Mariana Loyola). A toda la familia Henríquez Pettinelli, siempre ha sido una familia maravillosa que guardo mucho en mi corazón y Álvaro, también es alguien muy importante en mi vida que adoro muchísimo".

Este lunes, en tanto, Álvaro publicó un set de fotografías en las que aparece acompañado de Julieta Venegas, mostrando lo que ocurrió tras bambalinas de REC. En los comentarios, muchos valoraron este reencuentro, incluyendo a Julieta, quien comentó, "Álvaro, qué lindo verte".

Comentario de Julieta Venegas

Una breve historia de amor

Todo se remonta al 1999, cuando lanzó la canción "No me falles", dedicada a Julieta Venegas, en la que le pedía encarecidamente que no le fuera infiel. Sin embargo, el que faltó al compromiso matrimonial fue él, mientras grababa el videoclip de dicho tema.

Resulta que en la grabación de la pieza audiovisual, Henríquez se terminó enamorando, en la vida real, de la actriz que escogió para dicho videoclip, que era nada más ni nada menos que Patricia López, con quien tuvo un corto romance.

