"Inolvidables personajes": La reacción de los televidentes tras el último capítulo de "Juego de Ilusiones"

Tras 549 capítulos emitidos, este martes 18 de marzo llegó a su fin "Juego de Ilusiones", la exitosa teleserie de Mega que mantuvo a la audiencia cautiva por más de dos años. La historia de la familia Mardones-Nazir y su entorno tuvo un cierre lleno de emociones, dejando momentos impactantes y resolviendo los conflictos que marcaron la trama.

Uno de los desenlaces más esperados fue el de Mariana (Carolina Arregui) y su hermana Patricia (Ximena Rivas). Patricia terminó en la cárcel, condenada por la larga lista de crímenes que cometió a lo largo de su vida. Meses después, recibió la visita de su madre, Lidia (María Ester Messina), quien intentó comprender su maldad.

Patricia la culpó por haberla entregado en adopción a la mafia de Nadir (Hugo Medina) y, como última petición, le exigió que matara a Mariana. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad durante el matrimonio de Javiera (Fernanda Finsterbusch) y Joaquín (Nicolás Rojas), Lidia no cumplió su deseo. En un giro dramático, Patricia perdió completamente la razón dentro de la cárcel, exigiendo su liberación en una escena desgarradora.

Por otro lado, el amor triunfó en el matrimonio de Javiera y Joaquín, una boda sin contratiempos, algo poco común en la familia Mardones. Entre los asistentes estuvo Susana (Nathalia Aragonese), madre del novio, quien viajó desde Milán junto a su esposo Emmanuel (Félix Villar).

Un final que logró cautivar a los televidentes, quienes reaccionaron en redes sociales como X, aprobando el desenlace que tuvo cada uno de los personajes de la teleserie, que se extendió por exactos 550 episodios.

"Destaco la actuación de Ximena Rivas como Patricia", "emocionada por el último capítulo", "inolvidables personajes", "qué pena última vez escuchar esto", fueron algunas de las reacciones que se pudieron leer desde temprano en redes sociales.

#JuegoDeIlusiones me da mucha alegría saber que Rubén haya recapacitado y entregarle el hijo a Sofía es lo mejor que debió haber hecho👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/kNdJhHoVY2

#JuegoDeIlusiones ojalá Lidia no le haga caso a su hija y no se se convierta en una asesina y no mate a Mariana