Diana Bolocco terminó en la clínica tras complicado cuadro de salud: "No me acuerdo haberme sentido peor en mi vida"

La animadora Diana Bolocco debió acudir a una clínica tras enfrentar un complicado cuadro de salud. Durante el martes, se vio obligada a ausentarse de sus compromisos laborales luego de experimentar intensas molestias que, con el paso de las horas, se agravaron.

A través de sus stories de Instagram, la hermana menor de Cecilia Bolocco, documentó lo que fue la jornada. Desde su cama y visiblemente enferma, contó a sus seguidores sobre la situación: "Me fui a la B. No me acuerdo haberme sentido peor en mi vida", escribió.

En la misma línea, detalló los síntomas que estaba experimentando: "Náuseas, dolor de guata, muy decaída y con mucho frío. No tenía fiebre, pero ahora sí... Me duele hasta el pelo. No voy a poder ir a mi grabación de hoy".

Asimismo, lamentó no poder cumplir con sus trabajos y tener que ser reemplazada por otra persona: "Me siento culpable. Gracias al colega que me reemplazará. Apenas sepa quién es le daré los agradecimientos públicos".

Ya desde el centro asistencial, Diana dejó ver una fotografía de su brazo con una vía intravenosa y señaló que "no quedaba de otra". Luego, en otro post, agradeció los mensajes de cariño y preocupación que le hicieron llevar.

Finalmente, la comunicadora informó cuál era su diagnóstico: "Tengo un rotavirus. Ya me siento mucho mejor porque me bajaron la fiebre y me pasaron 2 bolsas de suero. Me voy a dormir, pero no sin antes agradecer a Eduardo de la Iglesia por conducir el capítulo de PH. Nos salvaste".

