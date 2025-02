Marcela Vacarezza recordó a su hija Florencia el pololeo que tuvo con el hijo de Diana Bolocco

26 feb. 2025 - 15:52 hrs.

La psicóloga y exmodelo, Marcela Vacarezza, le recordó a su hija Florencia, un expololeo que tuvo con Pedro Cisternas Bolocco, hijo de Diana Bolocco, esto luego de que la familia compartiera una divertida conversación con los periodistas Cristian Sánchez y Felipe Vidal, en un espacio en un canal de Youtube.

Cabe destacar que tanto Marcela como su hija Florencia confesaron haber extrañado a Diana Bolocco y a Cristián Sánchez, quienes no fueron parte de la Gala debido a que se encontraban de vacaciones.

"Mi mamá me decía 'te van a terminar si no sabes nada de fútbol'"

Todo comenzó tras la sorpresiva visita del futbolista Gary Medel, quien pasó de forma espontánea a saludar a la familia. Sin embargo, esto trajo recuerdos a Vacarezza, ya que luego le recordó a Florencia la relación que mantuvo con el hijo de Diana Bolocco, quien también es deportista.

En ese contexto, Marcela sostuvo que Martina admira mucho a Medel, pero que Florencia no cuenta con muchos conocimientos acerca del deporte, por lo que la joven le reclamó que cómo no iba a saber qué jugaban un total de 11 futbolistas por lado en un partido.

“Te pusiste en bandeja tú sola, porque eso lo aprendió cuando pololeó con el 'Piru' (Pedro)”, mencionó Vacarezza.

Según Florencia, debió aprender más de fútbol cuando fue la pareja del hijo de Diana Bolocco, ya que "era muy inculta. Yo no sabía lo que significaba un pase adelantado, nada. Mi mamá me decía 'te van a terminar si no sabes nada de fútbol'".

En ese contexto, Marcela confesó que “yo le decía ‘tienes que interesarte un poco’”.

A pesar de lo anterior, Vacarezza le preguntó a su hija cómo fue tener a Cristián Sánchez como suegro. “Es lo máximo. Desde ahí que no he pololeado nunca más porque no he podido encontrar un suegro como él”, sentenció.