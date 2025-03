"Me fui al cielo": Maly Jorquiera asegura que "murió" en el parto de su hijo y fue su madre quien la devolvió a la vida

11 mar. 2025 - 18:12 hrs.

Una experiencia cercana a la muerte, con un resultado "milagroso" fue la que contó la comediante y actriz María Paz "Maly" Jorquiera, en un programa de televisión, la cual ocurrió al momento de dar a luz a su hijo con el comediante Sergio Freire.

Fue en un programa de TVN en el cual Maly recordó que al momento de dar a luz a su hijo, Lucas, sufrió un problema de salud tan fuerte que le significó estar por algunos segundos completamente muerta, siendo revivida por el personal médico.

Maly Jorquiera

La experiencia de Maly con la muerte

"Cuando yo tuve al Lucas, me fui en una hemorragia y me morí (...) yo me fui al cielo, con mi mamá, y me dolía tanto cada vez que me revivían, que en verdad prefería estar muerta", confesó, rememorando incluso cómo fue la conversación con su progenitora.

"Yo llegaba al cielo y mi mamá me devolvía. 'No me vengas a huevear para acá', me decía", aseveró. Daniel Fuenzalida, presente en el estudio, le consultó si era capaz de sentir o ver físicamente a su madre, en este estado de trance con la muerte, a lo que Maly contestó que sí.

Maly Jorquiera

"La veía, la sentía calentita", sentenció, agregando que las últimas palabras que le dijo su fallecida madre fueron, "'vuelve (a la vida), estoy descansando en paz'. Me devolvió". La astróloga Latife Soto hizo su reflexión sobre este evento en la vida de Maly, asegurando que esto suele ocurrir con gente que no debe morir aún.

"Es así. Cuando no es tu minuto, los muertos te devuelven. Pero cuando muere la gente, es una sensación agradable, y volver, es doloroso", señaló la tarotista, dejando en claro que fue la madre de Maly, fallecida hace casi 20 años por un cáncer de mamas, fue la responsable de "mandar" nuevamente a la vida a la comediante.

Todo sobre Famosos chilenos