Elvira Cristi vuelve a la TV y expresa su anhelo de volver a actuar en teleseries: "Es lo que más quiero"

La reconocida actriz Elvira Cristi dejó una huella en la televisión chilena con su participación en teleseries, pero desde 2023, luego de ser parte de "Dime con quién andas" de Chilevisión, se alejó ese este formato.

De la misma forma, la intérprete se mantuvo lejos de la pantalla chica y se enfocó en su trabajo como locutora radial, siendo conductora del programa "Conectados". Sin embargo, hace pocos días volvió a la TV para ser panelista en "Milf" de TV+

En diálogo con FM DOS, Cristi reveló que entre sus planes a futuro también se encuentra retomar su carrera como actriz. "Es lo que más quiero. Me encanta este medio, ya sea en radio o televisión, pero obviamente que soy actriz, amo la actuación", afirmó.

En ese sentido, trasparentó que una de las razones por las que decidió postergar la actuación fue la maternidad. "Quería estar muy enfocada en mi hijo, viviendo con él su preadolescencia y adolescencia para generar lazos de confianza. Ya estoy preparada para soltarlo de a poco y comenzar a buscar aventuras actorales", reconoció.

Elvira Cristi/Instagram

"Obviamente que quiero volver, voy a poner todo de mi parte para que eso ocurra. Es mi pasión, yo siempre quiero actuar y deseo y sueño, volver a actuar. Estoy segura de que en algún momento va a pasar", manifestó.

La actriz también sostuvo que está abierta a recibir diversas ofertas dentro del mundo de la actuación. Eso sí, destacó que "sería genial para mí hacer un papel un poco más dramático o una comedia. La comedia, en particular, es un rol que no se me ha dado mucho, y creo que podría ser muy desafiante para mí".