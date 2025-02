"Es muy mal educada": El duro descargo de Daniella Campos tras discusión con Pamela Díaz

19 feb. 2025 - 14:15 hrs.

La tensión entre Daniella Campos y Pamela Díaz sigue escalando. Las icónicas figuras de la farándula protagonizaron un intenso enfrentamiento en pleno programa de televisión, dejando claro que sus diferencias están lejos de resolverse.

Resulta que Daniella fue invitada al programa que conduce la "Fiera", donde abordaron la reciente polémica que protagonizó su hermana Denisse. En este contexto, Pamela la cuestionó por referirse a su gemela, ya que están distanciadas desde hace 20 años.

Daniella Campos/Instagram

El duro descargo de Daniella Campos tras discusión con Pamela Díaz

La periodista explicó que optó por abordar el tema en el programa donde se desempeña como panelista. Además, argumentó que era inevitable que en ese espacio se discutiera la más reciente polémica de su hermana Denisse.

En diálogo con "Qué te lo digo", este martes la comunicadora se sinceró sobre el encontrón que tuvo con la animadora y reconoció su molestia. "Me ofusqué, porque cómo opinas de la familia de otro cuando tienes la cag* en tu familia y fue lo que yo le dije a la Pamela", aseveró.

Pamela Díaz/Instagram

"Le traté de explicar que yo trabajo en esto, que es lógico que me van a preguntar y se lo dije ayer, si puedo hablar hoy día de ti, es porque cuando me toca a mí tengo los ovarios de sentarme y poder contestar", complementó.

Eso no es todo, porque Campos arremetió contra Pamela, asegurando que no la recibió de buena manera el día en que compartieron pantalla. "De partida para qué me invitan, si la conductora del programa no me quiere ni mirar, no me saludó, me tiró indirectas", afirmó.

"Yo no he ido a meterme a su casa, no me metí por la ventana ni por la puerta de atrás, a mí me invitaron. Como dueña de casa es muy mal educada. Para la otra voy a pensar si voy o no voy", lanzó.

Todo sobre Famosos chilenos